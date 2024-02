"Onet Poczta" elementem phishingu. To fałszywe ostrzeżenie

Strach przed utratą dostępu do konta e-mail Onetu skłania do działania, które prowadzi prosto w pułapkę zastawioną przez cyberoszustów. Zgodnie z treścią komunikatu, aby zapewnić bezpieczeństwo konta, wystarczy kliknąć w link i zalogować się do swojej poczty elektronicznej. Strona logowania prezentuje się wiarygodnie, co może budzić zaufanie. W rzeczywistości jednak, podanie danych może spowodować problemy.