CERT Orange: uwaga na SMS‑y o weryfikacji tożsamości

Wstęp do wyłudzenia danych logowania do banku

Brnąc danej, w kolejnych krokach formularza oszuści proszą o podanie loginu oraz hasła i części danych osobowych. Jak tłumaczy CERT Orange, w niektórych bankach są to niezbędne dane do skojarzenia aplikacji mobilnej z klientem. Kiedy oszuści wejdą w posiadanie wszystkich danych umożliwiających im zalogowanie się do bankowości w telefonie, kradzież pieniędzy z konta w kolejnych etapach może być tylko formalnością.