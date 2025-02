CERT Polska opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa

CERT Polska ostrzega przed pobieraniem załączników z nieznanych e-maili, przez co można zainfekować komputer. W opisywanym przypadku zagrożeniem jest krótka wiadomość, w której oszust deklaruje, że w załączeniu do wiadomości znajduje się "lista zamówień". Plik ma długą nazwę i kończy się rozszerzeniem .IMG, w praktyce to złośliwe oprogramowanie, które wykrada dane z komputera, gdy zostanie otwarte.