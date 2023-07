ChatGPT jak na razie dostępny jest wyłącznie online w przeglądarce i jako aplikacja na iOS-a . Nie trzeba było jednak długo czekać, by oprogramowanie zostało udostępnione również na Androida. Chociaż aplikacja w tym momencie jeszcze nie jest dostępna, odpowiednia jednostka znajduje się już w sklepie Google Play , a udostępnienie programu do pobrania to kwestia najbliższych dni - sugeruje serwis wirtualnemedia .

Jak ustalono, ChatGPT na Androida pojawi się w pierwszej kolejności na rynku USA. To analogiczne podejście do wydania na iOS-a, które również trafiło najpierw do telefonów użytkowników ze Stanów. W następnej kolejności ChatGPT ma trafić do smartfonów z Androidem w pozostałych krajach, ale szczegóły tego procesu nie są znane. Serwis wirtualnemdia zwraca uwagę, że premiera wydania na Androida zbiega się w czasie ze spadkiem zainteresowania ChatemGPT w przeglądarce.