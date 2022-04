Chcesz usunąć swoje dane z wyszukiwarki Google? Masz nowe możliwości

O szczegółach zmian można przeczytać na Blogu Google'a. Producent podaje, że użytkownicy od dawna mogli wnioskować o usunięcie ich wrażliwych danych z wyszukiwarki, których wykorzystanie przez osoby trzecie mogłoby być szkodliwe. Google podkreśla, że zdaje sobie sprawę z rozwoju działań w sieci, toteż rozszerza listę danych, o których usunięcie można poprosić (choć co do zasady jest to sprzeczne z ideą działania wyszukiwarki, która powinna dawać dostęp do wszelkich informacji w sieci).