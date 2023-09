Chrome, Firefox i VP8: multimedia też mogą być złośliwe

"Bezpieczeństwo" plików graficznych wynika (teoretycznie) z tego, że nie zawierają one sekcji wykonywalnej. Zatem podczas wyświetlania ich "nie ma okazji" do załadowania i wykonania kodu. Sprawa ma się inaczej np. z dokumentami Office mogącymi zawierać makra oraz z plikami czcionek, które mogą być przechowywane w kontenerze PE, zdecydowanie wykonywalnym (FON, nie TTF).

Nie są to jednak jedyne sposoby. Najważniejszym rodzajem nadużycia w multimediach jest przepełnienie bufora. Błędna obsługa nagłówków, metadanych i kontenerów może doprowadzić do uszkodzenia danych i nadpisania ich kodem. Problem ten jest do pewnego stopnia mitygowany przez mechanizm DEP (i nowsze), ale nie jest on w stanie zaradzić im wszystkim. Podobnie rozwiązaniem nie jest całkowita rezygnacja z języków C/C++ i przejście na "nowoczesne" języki stosujące wyższą dyscyplinę w obsłudze pamięci.