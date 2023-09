Luka w zabezpieczeniach. Musisz zaktualizować swoją przeglądarkę

Luka w zabezpieczeniach zgłoszona przez SEAR i Citizen Lab otrzymała oznaczenie CVE-2023-4863. Amerykańska NVD (narodowa baza luk w zabezpieczeniach) sklasyfikowała problem jako krytyczny i konieczny do natychmiastowego załatania. Awaria dotyczyła wszystkich najpopularniejszych przeglądarek, takich jak: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Brave, Thunderbird czy Honeyview. Jeśli korzystasz z którejś z tych przeglądarek, koniecznie zaktualizuj ją natychmiast do najnowszej wersji.

Luka polegała na awarii zabezpieczeń formatu plików graficznych WEBP, z którego korzystają przeglądarki internetowe. Jest to format opracowany w 2010 roku przez Google, oparty na technologii VP8, która służy też do kompresji plików wideo. Dzięki jej zastosowaniu obrazy w formacie WEBP mogą być o wiele lżejsze niż te w formatach PNG, GIF lub JPG, a dodatkowo pozwala na bezstratną kompresję obrazów, co czyni z niego jedno z najpopularniejszych rozwiązań.