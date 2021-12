Credit Agricole ostrzega. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku

Związek Banków Polskich zauważa, że w ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw jest tzw. metoda na pracownika banku. Przestępcy w trakcie rozmowy telefonicznej z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku, starają się ją nakłonić do podania swoich danych niezbędnych do zalogowania się w bankowości internetowej.

Inny wariant tego samego przestępstwa zakłada, że ofiara samodzielnie przeleje oszustom wszystkie swoje środki. Aby ją do tego zmusić, przestępcy stosują różnego rodzaju podstępy, takie jak wzbudzanie poczucia zagrożenia kradzieżą pieniędzy, jeżeli dany klient nie przeleje ich na konto oszustów.

Po uzyskaniu od ofiary niezbędnych informacji, oszuści szybko wykorzystują uzyskane przez nią informacje do przejęcia dostępu do bankowości internetowej. W przypadku uzyskania przelewu od poszkodowanej osoby, szybko kończą rozmowę. Co ważne, w niemalże wszystkich przypadkach, na telefonie ofiar wyświetla się numer, który wskazuje na połączenie z infolinii banku.