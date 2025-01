CSIRT KNF ostrzega o reklamach. W grudniu ponad 430 zgłoszeń

CSIRT KNF podaje, że zjawisko fałszywych reklam w mediach społecznościowych jest powszechne. Tylko w grudniu odnotowano 432 zgłoszenia treści tego rodzaju, co doprowadziło do wytypowania 2125 fałszywych domen, do których prowadziły linki z reklam. W praktyce oznacza to, że typowy użytkownik choćby Facebooka, bardzo często atakowany jest przez spreparowane treści, które mogą doprowadzić do utraty środków.