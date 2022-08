Cyberatak na członka NATO. Eksperci podejrzewają Iran

W połowie lipca 2022 r. doszło do udanego cyberataku na Albanię . Hakerzy wyłączyli strony rządowe i część usług publicznych na niemal cały dzień, co sparaliżowało działanie albańskich instytucji. Awarię udało się usunąć, ale sprawą zajął się Mandiant, amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Z opublikowanego przez nią raportu wynika, że skala ataku była dużo większa, niż początkowo sądzono.

Okazuje się, że poza atakami DDOS na infrastrukturę rządową hakerzy wykorzystali nowy ransomware z rodziny ROADSWEEP. Program szyfruje dane i domaga się wpłaty okupu, by odzyskać dostęp do utraconych informacji. Ponadto hakerzy użyli wipera Zeroclear, czyli oprogramowanie służące do bezzwrotnego kasowania danych.