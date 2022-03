Cyberatak na Ukrainę. Microsoft i ESET poznali prawdę o wirusie

Specjaliści ESET, czyli przedsiębiorstwa zajmującego się cyberbezpieczeństwem, dokonali analizy przeprowadzanych cyberataków. Zdaniem ekspertów do pierwszego z nich wykorzystany został wirus HermeticWiper. Jak twierdzą specjaliści, ślady pozostawione przez wirusa wskazują na to, że atak był planowany miesiącami.

Dzień później, czyli 24 lutego, doszło do kolejnego ataku. Tym razem wykorzystano inne oprogramowanie. Mianowicie chodzi o IsaacWiper, który występował jako biblioteka DLL systemu Windows lub plik EXE. Nie posiadał on podpisu Athenticode. Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET zauważa, że ten atak również mógł być przygotowywany miesiącami, lecz nie ma jasności co do powiązania obu wydarzeń.