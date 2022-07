Wzrost liczby ataków ransomware. Hakerzy oczekują okupu

Ataki ransomware są zmorą przedsiębiorstw i instytucji. Hakerzy, posiadając odpowiednie umiejętności i narzędzia, są w stanie całkowicie zablokować dostęp do systemu komputerowego. Zazwyczaj trudno jest go odzyskać, więc pozostaje bazowanie na kopiach bazowych (jeśli takie są) lub spełnienie żądań przestępców i zapłacenie okupu.

W II kwartale 2022 roku ataki ransomware dotykały co tydzień jedną na 40 organizacji. Oznacza to więcej o 59 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Każdego tygodnia w Afryce dopuszczano się średnio 1,76 tys. ataków. W Azji ich liczba wynosiła 1,68 tys. tygodniowo. W Europie było ich wyraźnie mniej - średnio 963 ataki każdego tygodnia. Najlepiej sytuacja ma się w Ameryce Północnej, gdzie co tydzień przeprowadza się 854 ataki. W Polsce średnia tygodniowa liczba ataków to 1,1 tys.