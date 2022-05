Google ostrzega. Wzrost liczby cyberataków na Ukrainę i kraje bałtyckie.

Obydwie grupy są powiązane z Rosją, aczkolwiek APT28 znane tez jako Fancy Bear ma wsparcie także z Chin, Iranu czy Korei Północnej. W kwietniu Google zaobserwowało działalność APT28 polegającą na infekowaniu podmiotów w Ukrainie za pomocą złośliwego oprogramowania. Miało to na celu kradzież plików cookie i haseł przechowywanych przez przeglądarki Firefox , Edge i Chrome .

Wykradzione informacje mogą posłużyć atakującym do przejęcia kontroli nad systemami różnego typu lub do szantażowania konkretnych osób. Na celowniku była i wciąż jest tutaj infrastruktura krytyczna, do której można zaliczyć np. dostawców internetu, media, operatorów sieci energetycznej, gazociągów, czy wodociągów.