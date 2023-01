Prywatność danych i rosnące regulacje uniemożliwiały operatorom telekomunikacyjnym łączenie się i dzielenie danymi z innymi organizacjami z powodu obaw przed wyciekiem informacji umożliwiających identyfikację (PII). Na horyzoncie pojawia się jednak technologia Data Clean Room. Ma ona pomóc firmom bez wysiłku dzielić się danymi zarówno wewnętrznie, jak i ze stronami trzecimi w bezpiecznym i regulowanym środowisku (...) Informacje osobiste są chronione, przetwarzane i zarządzane w sposób zgodny z przepisami. Oznacza to, że firmy lub oddziały jednej firmy mogą gromadzić dane do wspólnej analizy zgodnie z określonymi wytycznymi i ograniczeniami.



W handlu detalicznym, na przykład, firmy telekomunikacyjne mogą współpracować z detalistami pewnie i bezpiecznie poprzez Data Clean Room z wykorzystaniem zarządzanej analityki. Zwykle chodzi o numer telefonu komórkowego użytkownika, który może pomóc firmie telekomunikacyjnej i sprzedawcy w dostępie do cennych danych, takich jak szczegóły lokalizacji, koszyki czy już zakupione produkty. Wykorzystując te dane, sprzedawcy mogą skupić się na ulepszaniu usług personalizacji dla swoich klientów, a także na poprawie doświadczeń w sklepie i w przestrzeni wirtualnej.



W przyszłości operatorzy telekomunikacyjni będą chcieli wykorzystać nowe technologie, takie jak cyfrowe bliźniaki. Budowanie cyfrowego bliźniaka przez sieć służy jako narzędzie wizualizacyjne do replikacji tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym. Umożliwia to ciągłe prototypowanie, testowanie i samooptymalizację sieci.