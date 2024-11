Czekasz na przesyłkę? Sprawdź, czy nie dałeś się nabrać

Przed oszustwem "na paczkę" najłatwiej jest się obronić, weryfikując nadawców wiadomości e-mail i SMS-ów od rzekomych przewoźników. Kolejna wskazówka, do której warto się zastosować, to każdorazowe sprawdzanie adresu odwiedzanej strony, jeśli mamy zamiar podać na niej jakiekolwiek dane. Czasem trzeba dokładnie przyjrzeć się adresowi, by zauważyć różnice między oryginalną a fałszywą stroną.