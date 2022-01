Czy policja może zmusić cię do odblokowania telefonu? Sprawdzamy przepisy

Smartfony to dla wielu z nas jedne z najbardziej prywatnych urządzeń i często nie chcemy by nawet nasi bliscy przeglądali zawartość naszych telefonów. Co jednak w przypadku, kiedy zatrzymuje nas policja i zażąda byśmy odblokowali telefon, pokazali zdjęcia czy nagrania? Na to pytanie odpowiedział dr. hab. Szymon Pawelec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.