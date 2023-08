Dane tysięcy Polaków w sieci. Wśród nich adresy i PESEL-e

Upadek Getin Noble Banku dotknął tysięcy Polaków - nie chodzi tu tylko o problemy związane z bankowością, ale także o nieposzanowanie ich prywatności. Jak podaje Niebezpiecznik , każdy, kto miał na to ochotę, mógł przeglądać dane 30 tys. ludzi, robiąc to w całkowicie legalny sposób. Wszystko przez sposób działania Krajowego Rejestru Zadłużonych.

KRZ umożliwia pozyskanie danych osób związanych ze sprawą upadłości w bardzo łatwy sposób. Wystarczyło wypełnić właściwy wniosek i wysłać go. Umożliwiał on dołączenie do postępowania i automatyczne uzyskanie dostępu do akt sprawy. To z kolei oznacza dokładne dane osób, które już uczestniczą w postępowaniu.