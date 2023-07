Decathlon rozdaje nagrody? Nie, ta ankieta to oszustwo

Cyberprzestępcy sięgają po różne sztuczki, by dotrzeć do ofiar. Często wykorzystują wizerunek popularnych firm. W Polsce bardzo dużą popularnością cieszą się oszustwa "na kuriera", w których przestępcy podszywają się pod firmy takie jak DHL , Poczta Polska czy InPost. W mediach społecznościowych można też często natknąć się na oszustwa powiązane z Orlenem. Jedna z naszych czytelniczek zasygnalizowała nam oszustwo, którego bohaterem jest sklep Decathlon.

Osoby, które znają choć trochę zagrywek cyberprzestępców, nie powinni dać się nabrać na tę ankietę. Już sam jej opis jest napisany niepoprawną polszczyzną. Pytania nie są przy tym zbyt głębokie. Na końcu formularza możemy przejść do odebrania prezentu. W rzeczywistości jest to kolejny formularz. Tym razem jesteśmy proszeni o podanie pełnego pakietu swoich danych.

Wspomniana ankieta to oczywiste oszustwo. Cyberprzestępcy starają się pod pretekstem darmowych nagród wyłudzić dane swoich ofiar, by móc następnie wykorzystać je do kolejnych oszustw, na przykład telefonicznych lub za pośrednictwem maila. Zestawienie adresu e-mail, telefonu, adresu oraz imienia i nazwiska daje oszustom bardzo szerokie pole do działania. Potencjalne oszustwo może być precyzyjnie przygotowane pod daną osobę, możliwe jest też wykorzystanie jednocześnie dwóch kanałów komunikacji, co mogłoby uwiarygodnić cyberprzestępców.