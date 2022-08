Oszustwo "na DHL". Zamiast paczki możesz dostać po kieszeni

Phishing od lat pozostaje jednym z ulubionych narzędzi cyberprzestępców. Polega on na podszywaniu się pod dobrze znane firmy lub instytucje w celu nakłonienia potencjalnej ofiary do odwiedzenia spreparowanej strony czy pobrania złośliwego oprogramowania. Wszystko po to, by wyłudzić wrażliwe dane osobowe, które mogą posłużyć do logowania do bankowości internetowej atakowanej osoby.