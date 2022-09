Dojazdolator. Narzędzie, które pozwoli sporo zaoszczędzić

Narzędzie jest dostępne na stronie internetowej dojazdolator.wtp.waw.pl . Po kliknięciu w podany linku ukazuje nam się witryna, dzięki której obliczymy koszty dojazdów do pracy samochodem. Aby to zrobić, musimy wpisać kilka istotnych informacji, w tym: spalanie naszego samochodu (l/100 km), długość trasy do pracy i z powrotem (w km), koszty parkingu pod naszą pracą (zł/dzień roboczy) oraz aktualny koszt paliwa.

Po podaniu wszystkich, wymaganych danych naszym oczom ukażą się szczegółowe wyliczenia. Dowiemy się z nich, ile wynoszą dzienne oraz miesięczne koszty dojazdu do miejsca zatrudnienia (przy założeniu 20 dni pracujących w miesiącu). Będziemy mogli je porównać z miesięcznymi kosztami korzystania z Warszawskiego Transportu Miejskiego (w tym parkingów P&R). Dodatkowo zyskamy wiedzę na temat tego, ile w skali miesiąca zaoszczędzimy, gdy zrezygnujemy z samochodu i zaczniemy dojeżdżać do pracy komunikacją miejską.

Interaktywne narzędzie internetowe do obliczania kosztów dojazdu do pracy

Ten prosty, internetowy kalkulator to interesujące narzędzie, które może pomóc osobom zainteresowanym oszczędzaniem. Na razie jest to propozycja skierowana do mieszkańców Warszawy, ale niewykluczone, że inne, większe miasta również stworzą podobne rozwiązania. Warto pamiętać, że rezygnacja z samochodu to nie tylko mniejsze wydatki, ale też szansa na uniknięcie korków i odciążenie środowiska. Samochody generują spaliny, w tym szkodliwe tlenek azotu, tlenek węgla czy dwutlenek węgla.