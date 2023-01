Oszustwa trudniejsze do wykrycia. Cyberprzestępcy mają nowe narzędzie

GPT-3 to model językowy wykorzystywany w popularnym ChatGPT . W prowadzonych eksperymentach badacze WithSecure bazowali na tzw. prompt engineering – koncepcji związanej z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Polega ona na szukaniu danych wejściowych, które wprowadzone do modelu przynoszą pożądane lub użyteczne rezultaty. Eksperci sprawdzali, w jaki sposób mogą być generowane potencjalnie szkodliwe treści.

Zdaniem ekspertów powszechny dostęp do modeli SI, które w kilka sekund dostarczają tekst brzmiący jak napisany przez człowieka to punkt zwrotny w ewolucji cyberzagrożeń . W eksperymentach oceniano, jak zmiany danych wejściowych, czyli poleceń wpisywanych w dostępnych modelach językowych wpływają na otrzymywane wyniki. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób generowanie języka przez SI może być używane w złośliwej lub przestępczej działalności.

– Obecnie każdy, kto posiada łącze internetowe, może mieć dostęp do zaawansowanych modeli językowych, a to ma jedną bardzo praktyczną konsekwencję. Lepiej zakładać, że każda nowa wiadomość, którą otrzymujemy, mogła zostać stworzona przez bota – wskazuje Andy Patel, analityk WithSecure Intelligence, który kierował badaniami. – Możliwość wykorzystania SI do generowania zarówno szkodliwych, jak i użytecznych treści będzie wymagała strategii wykrywania, które są zdolne do zrozumienia znaczenia i celu tekstu pisanego.