Dzwoni "pracownik banku"? Jeśli padną te słowa, od razu się rozłącz

Spoofing telefoniczny to wykorzystywanie technologii i socjotechniki, by skutecznie dodzwonić się do potencjalnej ofiary i przekonać ją, że rozmawia z autentycznym pracownikiem banku lub inną osobą związaną z finansami. Odczytując dane osobowe rozmówcy (które można zdobyć po wycieku internetowym), najprościej jest przekonać go, że ma się dobre zamiary - szczególnie, jeśli w rozmowie poinformuje się o rzekomej konieczności szybkiego działania, by zabezpieczyć pieniądze w banku przed kradzieżą.