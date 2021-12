Połączenia z kierunkowych 18, 29 i 42. Uwaga na głuche telefony

"Od pewnego czasu dostaję głuche telefony" - pisze na redakcyjną skrzynkę nasz czytelnik, prosząc o pomoc. Z załączonego zrzutu ekranu wynika, że natarczywe połączenia przychodzą do pana Karola nawet trzy w ciągu jednej godziny. Najnowsze trzy numery, o których mowa to:

Jak wynika z danych w serwisie nieznany-numer.pl, wszystkie trzy wymienione numery mają negatywną ocenę , a były wyszukiwane po kilka tysięcy razy każdy . W chwili pisania niniejszego tekstu, najnowsze wyszukiwania pochodzą sprzed zaledwie kilkunastu minut, co oznacza, że regularnie ktoś takie telefony otrzymuje.

Z opinii osób, które podjęły połączenie wynika, że telefony są głuche lub dzwoniącym jest w praktyce telemarketer, bądź automat. W tym ostatnim przypadku jest to więc kolejny przykład robocalls, czyli metody polegającej na wykorzystaniu nagranych kwestii lektora i dobieraniu ich odpowiednio do trwającej rozmowy. Takie połączenia warto szybko kończyć, bo do niczego korzystnego raczej nie doprowadzą.