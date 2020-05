eDO App już do pobrania. Wykorzystaj możliwości swojego e-dowodu

Udostępnij:

Od 4 maja 2019 roku każdy wydany w Polsce dowód osobisty ma tzw. warstwę elektroniczną, czyli, mówiąc prościej, funkcjonalności pozwalające wykorzystać go w sposób cyfrowy. Teraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych opublikowała aplikację eDO App, dzięki której cyfrowa administracja ma stać się dostępna na szeroką skalę.

eDO App oferuje zestaw funkcji, umożliwiających wygodne załatwianie wielu spraw, które do tej pory wymagały osobistego stawiennictwa w urzędzie, w domowym zaciszu.

Za jej sprawą łatwo skontaktujesz się z wszystkimi urzędami administracji publicznej, potwierdzisz tożsamość, a także złożysz podpis elektroniczny. Ponadto, narzędzie umożliwia zmianę i odblokowanie kodu PIN do e-dowodu, jak również podpisanie wniosku o wydanie karty do tachografu w serwisie info-car.

Jest tu tylko jedno, choć istotne ograniczenie, a mianowicie niezbędne jest posiadanie smartfonu z systemem Android 6 lub nowszym, a także modułem NFC.

W praktyce wygląda to tak, że na przykład chcąc podpisać dany dokument, należy dodać go w formie pliku PDF. Następnie niezbędne jest podanie numeru dostępowego e-dowodu (CAN), a ostatecznie – zbliżenie do siebie e-dowodu i smartfonu w celu autoryzacji poprzez wspomniane NFC.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, jako autor aplikacji eDO App, deklaruje, iż korzystanie z niej jest całkowicie bezpieczne. Transmisja danych każdorazowo odbywa się na szyfrowanych protokołach i nie ma ponoć ryzyka utraty jakichkolwiek wrażliwych informacji.

