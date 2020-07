eDO App pozwoli klientom mBanku na zdalne otwarcie konta. "Wystarczy nam 5 minut"

Udostępnij:

mBank robi kolejny krok w kierunku pozyskiwania nowych klientów. Placówka poinformowała, że od środy 30 lipca, umożliwia zdalne otwieranie firmowych rachunków. Wszystko dzięki eDO App - aplikacji stworzonej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Oprogramowanie służy do potwierdzania tożsamości. Dzięki niemu, bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu użyjemy własnego e-dowodu m.in. w celu złożenia podpisu na dokumencie w formie elektronicznej.

Rozwiązanie w pierwszej kolejności przeznaczone jest dla właścicieli firm, jednak placówka zapewnia, że wkrótce skorzystają z niego pozostałe grupy klientów.

Od teraz, klienci, którzy nie mieli wcześniej żadnych relacji z mBankiem, mogą założyć w nim biznesowy rachunek bez konieczności wychodzenia z domu. Do identyfikacji wystarczą im wspomniane wyżej: e-dowód osobisty oraz aplikacja eDO App. - Każdy kto skorzysta z otwarcia konta przez eDO App, zobaczy jak proste i wygodne jest to rozwiązanie. Zamiast podróży i wizyty w oddziale, wystarczy nam 5 minut. To zdecydowanie rewolucja w każdym działaniu, które wymaga potwierdzenia tożsamości. Dzięki eDO App można to zrobić praktycznie z każdego miejsca na Ziemi - komentuje Konrad Jaczewski, dyrektor Pionu Produktów Cyfrowych PWPW.

Jaczewski przyznaje, że ostatnie miesiące zwiększyły potrzeby klientów odnoście zdalnego zawierania umów, dlatego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych postanowiła zaoferować im produkt, który robi to w wygodny i bezpieczny sposób.

Klienci, którzy zdecydują się na zdalne otwarcie firmowego rachunku w mBanku, rozpoczną cały proces w bankowości elektronicznej, gdzie wybiorą opcję automatycznego potwierdzenia danych w aplikacji eDO App. Następnie wyświetli im się kod QR, który trzeba będzie zeskanować za pomocą apki. Kolejnym krokiem będzie wpisanie w niej numeru CAN z dowodu osobistego, przyłożenie go do czytnika NFC telefonu oraz wpisanie czterocyfrowego kodu PIN, nadanego podczas odbioru e-dowodu. Po przejściu weryfikacji, klienci otrzymają komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu. Finalizacja polegająca na podpisaniu umowy odbywa się już w bankowości internetowej.

- mBank szybko podjął decyzję o wdrożeniu nowego rozwiązania. Od momentu nawiązania pierwszego kontaktu do uruchomienia aplikacji PWPW minęły blisko 3 miesiące. Cały proces został dopasowany do wymagań bankowości, przeszedł kompleksowe testy, a od dzisiaj usługa jest dostępna na stronie internetowej mBanku - czytamy na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

