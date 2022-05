Elon Musk jeszcze nie kupił Twittera. Najpierw sam sprawdzi liczbę botów

Miliarder wyjaśnił, w jaki sposób jego zespół dokona oceny szacunków. "Aby się tego dowiedzieć, mój zespół przeprowadzi losową próbę 100 obserwujących Twittera" – napisał Musk, odnosząc się do własnego konta platformy, które ma ponad 61 milionów obserwujących. "Zapraszam innych do powtórzenia tego samego procesu i sprawdzenia, co odkryją". Dodał również, że "wybrał 100 jako wielkość próby, ponieważ właśnie tyle Twitter używa do obliczania" swoich własnych szacunków.