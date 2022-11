Elon Musk o misji Twittera. Miliarder ma konkretną wizję

Elon Musk od dawna wykorzystywał Twittera do dzielenia się ze światem swoimi pomysłami, przemyśleniami i często kontrowersyjnymi komentarzami. Tym razem wykorzystał tę platformę społecznościową, która dołączyła do dość bogatego porfolio znanych marek w jego posiadaniu (m.in. SpaceX, Tesla czy Starlink), do poinformowania o jej misji. Elon Musk napisał: "Twitter musi stać się zdecydowanie najdokładniejszym źródłem informacji o świecie. To nasza misja".