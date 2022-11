Duża zmiana na Twitterze. Musk ogłosił kary za podszywanie się

Jednym z ogłoszonych przez Muska pomysłów na to, jak poprawić funkcjonowanie Twittera, jest zajęcie się kontami, które służą do podszywania się pod bardziej znanych użytkowników serwisu. To dość popularne działanie, które może czasem doprowadzać do nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim może przyczyniać się do siania dezinformacji w mediach.