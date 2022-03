Elon Musk stworzy medium społecznościowe? Chce wolności słowa

Musk, jak zwykle, odpowiedział bardzo krótko, nie stawiając przy tym sprawy całkowicie jasno. "Poważnie o tym myślę" - skwitował ten temat. Jednak trzeba zauważyć, że temat podejścia użytkowników do mediów społecznościowych był już wcześniej poruszany przez miliardera. Najwidoczniej ma jakieś uwagi co do sposobu ich działania.