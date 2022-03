Intel prezentuje procesor Core i9-12900KS. Trafi do sprzedaży już 5 kwietnia

Dzisiaj mamy już oficjalną prezentację tego układu, który jak można było się spodziewać jest podkręconym Core i9-12900K, którego taktowanie w trybie turbo maksymalnie wzrasta do 5,5 GHz w stosunku do zwykłego układu, gdzie fabryczną granicą jest 5,2 GHz dla 1/2 rdzeni.

Tak samo potwierdziły się wcześniejsze plotki o podniesionym bazowym limicie mocy (PBP), który został podbity z 125 W do 150 W. Poza tym jest to stary dobry Core i9-12900K z 16 rdzeniami, z czego osiem to wyjadane P-core ze wsparciem wielowątkowości, a pozostałe osiem to energooszczędne E-core pozbawione obsługi dwóch wątków.