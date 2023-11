ExplorerPatcher - sposób na personalizację Windowsa

ExplorerPatcher to wszechstronne narzędzie, które skupia w sobie wszelakie opcje modyfikacji interfejsu graficznego oraz podstawowych elementów Windows 10 i 11. Kierowane jest ono do użytkowników, którym nie przypadły do gustu rozwiązania wprowadzone przez Microsoft w tych wydaniach systemu operacyjnego. Dzięki ExplorerPatcher możliwe jest personalizowanie wielu istotnych ustawień odpowiedzialnych za kluczowe elementy systemu bez konieczności skomplikowanych zmian w rejestrze Windows czy wyszukiwania ukrytych opcji.