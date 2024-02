Masz Windowsa 10 Pro? W kwietniu dostaniesz propozycję

Windows 10 Pro działający w komputerach podpiętych do domeny, w tym tych niezarządzanych przez administratorów, zaproponuje w kwietniu darmową aktualizację do Windowsa 11. Użytkownicy będą mogli zdecydować, czy pobrać nową wersję 23H2, czy zostać przy Windows 10.

Użytkownicy Windowsa 10 Pro w organizacjach, gdzie proces aktualizacji systemu pozostawiono jako element zarządzania po stronie Microsoftu, w kwietniu otrzymają propozycję darmowej aktualizacji urządzeń do Windowsa 11. Jak wynika z opublikowanego przez Microsoft wpisu na blogu, propozycja pojawi się po skutecznym zainstalowaniu kwietniowych łatek bezpieczeństwa - a więc przed połową miesiąca.

Użytkownicy nie zostaną zmuszeni do przejścia na nowy system, ale Microsoft oczywiście będzie to rekomendować. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom przy okazji premiery Windowsa 11, Windows 10 w praktyce nie jest już co do zasady uzupełniany o nowe funkcje, a jedynie aktualizowany pod kątem bezpieczeństwa.

Użytkownicy Windowsa 10 Pro zobaczą taką propozycję aktualizacji © Microsoft

Przejście na nowszy system to gwarancja dostępu do najnowszych opcji, choć swego rodzaju wyjątkiem są zapowiedziane zmiany w Zdjęciach, które trafią również do starszego Windowsa 10.

Opisywana akcja to kolejny ruch Microsoftu, który ma zwiększyć popularność Windowsa 11. Można zakładać, że statystyki nie są takie, jakich oczekiwałby producent. Mimo upływu ponad dwóch lat od wydania Windowsa 11, system jak dotąd trafił tylko do części sprzętów i obecnie działa w niespełna 28 proc. komputerów z Windowsem (według danych statcounter). Co więcej, to udział wyższy tylko o kilka punktów procentowych względem sytuacji sprzed pół roku.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl