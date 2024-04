Microsoft PC Manager do optymalizacji Windowsa. Używaj ostrożnie

Microsoft PC Manager to aplikacja do optymalizacji komputerów z systemem Windows. Od dawna pozostaje w fazie beta i oferuje zaskakujące narzędzia, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę możliwości samego Windowsa. Mimo to zainteresowanie Microsoft PC Managerem stale jest wysokie.

Microsoft PC Manager cieszy się niesłabnącą popularnością w Microsoft Store i stosunkowo wysoką oceną powyżej 4 gwiazdek. Aplikację można bez problemu pobrać i zainstalować w komputerze, a następnie na różny sposób zoptymalizować system. Użytkownikom Windowsa z podstawową wiedzą może podobać się interfejs i łatwość obsługi, zaawansowani wiedzą jednak, że podobne lub wręcz skuteczniejsze narzędzia oferuje sam Windows, co dokładnie opisywaliśmy jeszcze w 2022 roku.

Microsoft PC Manager pozostaje jednak w fazie beta, więc nie można być całkowicie pewnym co do rezultatów. Przeprowadzenie szybkiego czyszczenia ze zbędnych plików tymczasowych aplikacji może spowodować na przykład trudności z wczytywaniem elementów stron internetowych - przynajmniej do momentu ich ponownego odświeżenia (ale to mija się przecież z celem). Nie zmienia to jednak faktu, że taka jest rola wydania testowego - eksperymenty realizowane przez samych użytkowników.

Microsoft PC Manager © dobreprogramy | Oskar Ziomek

Na tę chwilę Microsoft PC Manager nie jest spolszczony i niestety stosunkowo długo się uruchamia. Gdy już to zrobi, pokazuje na głównym ekranie podsumowanie dotyczące szeroko rozumianego "zdrowia komputera". Użytkownik może z tego miejsca uruchomić "Boost", który usunie zbędne pliki z pamięci podręcznej, skonfigurować jego automatyczne uruchamianiem, gdy pliki będą zajmować ponad 1 GB lub skorzystać z wielu opcji dodatkowych, w tym wyszukiwania dużych plików na dysku czy duplikatów.

Microsoft PC Manager jest także skrótem do informacji o automatycznym uruchamianiu aplikacji przy starcie Windowsa, działających procesach, informacji o zajętości pamięci oraz podsumowaniem danych o "bezpieczeństwie" systemu. Tutaj do dyspozycji między innymi skanowanie systemu przez Defendera, przywrócenie domyślnych aplikacji systemowych (w tym sugerowanego Edge'a do przeglądania internetu) czy pierwotnego wyglądu Paska Zadań, jeśli ktoś pogubi się podczas jego konfigurowania.

Microsoft PC Manager z pewnością nie jest typowym programem, który w oczywisty sposób zwiększa możliwości Windowsa, tak jak robi to na przykład aktualizowany na bieżąco pakiet narzędzi PowerToys. Nie zmienia to jednak faktu, że Microsoft PC Manager cieszy się sporym zainteresowaniem. Warto go przetestować samemu pamiętając, że jest to testowe wydanie, które może działać niestabilnie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl