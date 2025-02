Forest - darmowa aplikacja, która pomoże się skupić

Forest to darmowa aplikacja mobilna, która pomaga ograniczyć korzystanie z telefonu i zwiększyć produktywność w pracy czy nauce , zachęcając użytkownika do utrzymania koncentracji w motywujący sposób. Jej główną funkcją jest sadzenie wirtualnych drzew, które rosną, gdy użytkownik nie korzysta z telefonu. Im dłużej trwa sesja skupienia, tym większy las można stworzyć, a za konsekwentne korzystanie z aplikacji można nawet sadzić prawdziwe drzewa na świecie.

Forest opiera się na metodzie Pomodoro , czyli technice polegającej na podziale pracy na interwały czasowe , oddzielone krótkimi przerwami. Użytkownik wybiera czas, przez jaki chce się skupić (np. 25 minut), a w tym czasie aplikacja blokuje dostęp do rozpraszających treści. Jeśli zdecyduje się opuścić aplikację i skorzystać z telefonu, jego drzewo usycha, co działa jak motywator do utrzymania samodyscypliny. Można także dostosować listę aplikacji, które są dozwolone podczas sesji (np. słowniki czy notatki).

Jednym z najciekawszych elementów Forest jest możliwość zbierania wirtualnych monet za każdą ukończoną sesję koncentracji. Zgromadzone środki można wykorzystać do odblokowania nowych gatunków drzew i personalizacji własnego lasu. Co więcej, aplikacja współpracuje z organizacją Trees for the Future, dzięki czemu użytkownicy mogą przeznaczyć swoje monety na sadzenie prawdziwych drzew w różnych częściach świata, wspierając ekologię (wymagany jest także zakup subsrtypcji Pro). Dzięki temu Forest nie tylko poprawia produktywność, ale także pomaga w ochronie środowiska.