GeForce RTX 4080. Będzie miał mniej rdzeni CUDA niż przewidywano

Najnowsze dane w porównaniu do wcześniejszego przecieku obejmują obcięcie liczby multiprocesorów strumieniowych (SM) z 80 do 76, co przełoży się na 9728 rdzeni CUDA (mniej o 512). Reszta specyfikacji, a więc 420 W TDP czy 16 GB szybkiej pamięci GDDR6X (21 Gbps) połączone z rdzeniem za pomocą 256-bitowej szyny pozostała bez zmian.