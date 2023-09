Google Chrome nas zabezpieczy. Funkcja trafi do każdego

Funkcja bezpiecznego przeglądania w Google Chrome funkcjonuje od 2007 r. Do tej pory można było ją włączyć w menu aplikacji, co pozwalało na zabezpieczenie użytkownika przed niepewnymi, potencjalnie złośliwymi stronami internetowymi, które mogły zainfekować urządzenie. Gdy natrafimy na taką witrynę, zostanie ona zablokowana, a my dostaniemy adekwatne powiadomienie.