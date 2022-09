Google Play i zmiana w opiniach - nie zobaczysz wszystkich

O zmianie pisze The Verge i zwraca uwagę, że recenzje w Google Play będą automatycznie filtrowane w zależności od rodzaju urządzenia z Androidem, z poziomu którego przegląda się sklep. W praktyce chodzi więc głównie o to, by na przykład użytkownicy smartfonów widzieli opinie wystawione przez innych, którzy korzystali z programu właśnie w smartfonach i analogicznie dla tabletów czy Chromebooków.

W parze z działającym już wyświetlaniem tylko tych opinii w Google Play, które zostały wystawione w kraju, gdzie zarejestrowany jest dany użytkownik, pozwoli to uzyskiwać cenniejsze informacje od innych osób. Do tego dochodzą możliwe do włączenia filtry, dzięki którym opinie w Google Play można ograniczyć tylko do tych dotyczących najnowszej aktualizacji aplikacji lub napisanych przez użytkowników takiego samego urządzenia z Androidem jak nasze.