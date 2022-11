Google się doigrało. Słono zapłaci za naruszanie prywatności użytkowników

Dochodzenie prowadzone przez władze Oregonu i Nebraski ujawniło, że Google gromadziło dane o lokalizacji użytkowników w celu kierowania swoich reklam. Zgodnie z zarzutami, gigant wprowadził osobne ustawienia "Web and App Activity" do kontroli danych o lokalizacji, w wyniku czego nawet po wyłączeniu przez użytkowników "historii lokalizacji", ich dane były gromadzone. Zarzuty obejmowały okres od 2014 do 2020 r., a ugoda, którą musi zapłacić Google, wynosi 391,5 mln dol.