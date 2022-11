Sklep Google Play. Usuń te cztery aplikacje

Sklep Google Play to zdecydowanie polecane miejsce do pobierania aplikacji na Androida. Niestety, nawet w teoretycznie bezpiecznym sklepie można natrafić na szkodliwe oprogramowanie. Niedawno odkryto kolejne cztery niebezpieczne aplikacje, które zawierały malware. O sprawie poinformowało Malwarebytes Labs . Dotyczy ona czterech aplikacji, które użytkownicy sklepu Google Play pobrali łącznie ponad milion razy.

Co ciekawe, mimo wykrycia szkodliwości tych aplikacji, nadal są one dostępne w sklepie Play. Za ich stworzenie odpowiada Mobile apps Group. Oprogramowanie tego dewelopera można wciąż sprawdzić na jego profilu w Google Play .

Aplikacje, przed którymi przestrzega Malwarebytes Labs, służą do łączenia się z innymi urządzeniami za pośrednictwem bluetooth. Nie dziwi więc duża liczba pobrań, aplikacje tego typu w wielu przypadkach mogą ułatwiać codzienne funkcjonowanie. Zainfekowane aplikacje to:

Jak czytamy w informacji udostępnionej przez Malwarebytes, aplikacje zaczynały działać w złośliwy sposób dopiero po kilku dniach. To często stosowana technika - jeśli problemy pojawiłyby się od razu po zainstalowaniu oprogramowania, użytkownicy szybko zorientowali się, co jest ich przyczyną.

Działanie zainfekowanych aplikacji jest bardzo uporczywe. Otwierają one w przeglądarce Google Chrome strony z reklamami, prowadzącymi do stron phishingowych. Niektóre z otwieranych stron działają na prostych zasadach - ich autorzy zarabiają na klikaniu w reklamy. Inne generują większe zagrożenie. Służą wyłudzaniu danych lub zachęcają do instalacji kolejnych groźnych aplikacji.