Haker z Polski skazany. Ukradł m.in. piosenki Eda Sheerana

Adrian Kwiatkowski to 23-latek, który na co dzień mieszka w Ipswich w Anglii. Nasz rodak zasłynął z niechlubnego procederu. Ponad trzy lata temu okradł 89 wykonawców z 1263 piosenek, po czym utwory sprzedał za kryptowaluty o wartości ok. 131 tys. funtów. Wśród okradzionych można wymienić takie gwiazdy jak Ed Sheeran.