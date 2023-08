Kolektyw hakerski Nebula włamał się do rosyjskiej firmy transportowej Tehtrans, która miała wspomagać wojsko w kolejowym transporcie uzbrojenia.

To oficjalne zawiadomienie dotyczące zajęcia waszej domeny w związku z waszą współpracą w rosyjskiej operacji wojskowej.

Zakładamy, że nie doceniasz tego, że właśnie zaszyfrowaliśmy twoją sieć, w tym serwery kolejowe. W końcu to ciężka praca pomagać w przemycie rosyjskiego sprzętu wojskowego na Ukrainę. Teraz możesz się zrelaksować, nie będziesz miał nic więcej do roboty, biorąc pod uwagę, że twoja sieć jest całkowicie zniszczona. Zostaw to nam, zajmiemy się operacjami kolejowymi.