Rosyjscy hakerzy atakują ukraińskie wojsko. Wybrali wyjątkowo czuły cel

Nie jest tajemnicą, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ma nie tylko charakter militarny. Agresor coraz częściej wykorzystuje do tego celu także cyberprzestrzeń, co ma przysporzyć dodatkowych problemów naszemu sąsiadowi. Rosyjskie ataki hakerskie dotyczą także Polski .

Złośliwe oprogramowanie, które zostało użyte w tej kampanii, jest określane mianem "Infamous Chisel". Według informacji NCSC, oprogramowanie to zostało wykorzystane przez rosyjską grupę hakerską, znaną jako Sandworm. NCSC wcześniej powiązało Sandworm z Głównym Centrum Technologii Specjalnych (GTsST), które jest podporządkowane rosyjskiemu Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu (GRU).

"Infamous Chisel umożliwia stały dostęp do zainfekowanych urządzeń z Androidem oraz gromadzenie i eksfiltrację danych z tych urządzeń. Obejmuje to namierzanie aplikacji używanych przez ukraińskie wojsko. Infamous Chisel został najprawdopodobniej wykorzystany w celu kradzieży poufnych informacji wojskowych. Działania te świadczą o ciągłym wykorzystywaniu przez Rosję zdolności cybernetycznych do wspierania inwazji na Ukrainę"