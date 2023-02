Anonymous uderzyli w Rosję. Te dane obnażają jej haniebny proceder

Grupa hakerska w e-mailu do Kyiv Post wyjaśnia, że firma uruchomiła projekt o nazwie "Zielony Atom", który zakłada instalowanie i utrzymywanie sprzętu do nadzoru w celu monitorowania aktywności online rosyjskich obywateli i prywatnych korporacji.

"»Zielony Atom« (TS ORM fsb) odnosi się do instalacji i utrzymania szeroko zakrojonego sprzętu do nadzoru, który jest używany do monitorowania aktywności online całego ruchu przychodzącego i wychodzącego z Convex. Można to sklasyfikować jako szpiegostwo, nieautoryzowane podsłuchy i inwigilację osób cywilnych bez nakazu, co stanowi obejście prawa Federacji Rosyjskiej i wszystkich publicznych oświadczeń władz rosyjskich" – stwierdził kolektyw.