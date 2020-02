iPhone 9: kolejne doniesienia potwierdzają niską cenę. I być może 64 GB pamięci

Udostępnij:

Kolejne doniesienia wskazują na to, że ceny iPhone 9 (zwanego także SE2), będą zaczynać się od 399 dolarów. Nadal nie wiadomo jednak, o jakiej pojemności jest mowa. Już wkrótce ma się wszystko wyjaśnić, bo ten tańszy model iPhone'a ma zadebiutować pod koniec marca.

Z tego względu, że premiera iPhone SE2/iPhone 9 zbliża się wielkimi krokami, wielu entuzjastów próbuje zdobyć jak najwięcej informacji o nowym modelu. Najważniejszym aspektem w tym przypadku wydaje się cena. Nowy raport praktycznie potwierdza wcześniejsze doniesienia analityka Ming-Chi Kuo, sugerując, że najtańsza wersja nowego iPhone będzie kosztować 399 dolarów.

Nowe informacje przekazuje serwis Fast Company, powołując się na osoby pracujące przy logistyce iPhone'ów. Według analityków powiązanych z FC, tania wersja smartfona od Apple może wzmocnić ofertę w Chinach i innych krajach azjatyckich. Ze względu na silną konkurencję ze strony Huawei czy Xiaomi, amerykańska firma miała w ostatnich latach spory problem ze zdobyciem i utrzymaniem udziału na tamtejszym rynku.

Standardowa wersja iPhone 9 może otrzymać 64 GB pamięci NVMe

fot. iGeeksblog

Chociaż nowy raport tego nie potwierdza, analitycy sugerują, że w cenie 399 dolarów iPhone 9 dostanie 64 GB. Co prawda solidnych dowodów nie mają. iPhone SE z 2016 roku również startował od 399 dolarów z pojemnością 16 GB, co na tamte czasy było sporą ilością. Z tego względu oczekuje się że za podobny stosunek ceny do jakości dziś dostaniemy 64 GB.

Wedle poprzedniego raportu, iPhone 9 ma być praktycznie klonem ósemki. Mowa o 4,7 calowym ekranie LCD, Touch ID (brak Face ID) i zaledwie pojedynczym aparacie. Jedyną istotną zmianą ma być użycie nowego procesora Apple A13, znanego z serii jedenastej. iPhone 9 ma też posiadać przycisk Home.