iPhone 9: premiera może się opóźnić. Winny oczywiście koronawirus

iPhone 9 to jedna z ciekawszych premier, na które czekamy w tym roku. Tańsza, tak zwana budżetowa wersja smarftona Apple przyciąga tłumy zainteresowanych i chyba nikogo to nie dziwi. I dla tej grupy mamy kiepską wiadomość. Wiele wskazuje na to, że premiera smartfona może się przełożyć.

Wedle raportu Digitimes, produkcja iPhone 9, zwanego także iPhone SE 2, może znacznie się opóźnić. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że nowy model tańszego smartfona Apple zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. Problem stanowią ogromne opóźnienia w dostawach podzespołów. Spowodowały je zamknięcia fabryk i sieci transportowych w związku z epidemią koronawirusa.

Największy problem stanowi dostarczenie płytek drukowanych. Opóźnienia są spore, bo według wstępnych terminów producenci mieli je dostarczyć w pierwszym kwartale 2020 roku. Dostawy zostały przełożone na następny kwartał.

Powyższe informacje to jedynie przeciek pochodzący z tajwańskich fabryk. Apple nie potwierdzał dotychczas żadnych informacji dotyczących premiery iPhone 9. Serwis Softpedia sugeruje jednak, że firma z Cupertino przedstawi ten model podczas konferencji online, być może pod koniec tego miesiąca. Ale do sprzedaży może trafić znacznie później.

Wliczając opóźnienia, Softpedia sugeruje, że iPhone 9 trafi do sprzedaży w kwietniu lub maju. Nie mogą też odkładać premiery przez całą wieczność. Oczekuje się, że we wrześniu 2020 roku Apple ma pokazać kolejną generację smartfonów.

iPhone 9/SE2 - ile będzie kosztować tańszy model Apple'a?

Ostatni raport analityka Ming-Chi Kuo, a następnie FastCompany sugeruje, że najtańsza wersja nowego iPhone będzie kosztować 399 dolarów. Teoretycznie to około 1500 zł, jednakże w Polsce ta cena będzie nieznacznie wyższa. Prawdopodobnie zamknie się w 2000 zł.

Tańsze modele smartfonów świetnie radzą sobie na polskim rynku, ale i na całym świecie. Konkurencja firm takich jak Huawei czy Xiaomi mających w ofercie całkiem dobre jakościowo produkty, za stosunkowo niską cenę, dała się Apple'owi we znaki. iPhone 9 może pozwolić firmie zwiększyć swój udział procentowy w rynku na całym świecie.