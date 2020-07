iPhone bez Spotify: wiele aplikacji chwilowo nie działa (aktualizacja)

Udostępnij:

Użytkownicy urządzeń z systemem iOS i iPadOS mają dziś przymusowy dzień odwyku od szeregu popularnych aplikacji. Stosowana powszechnie, oficjalna wersja bibliotek integracji z Facebookiem ma błąd uniemożliwiający załadowanie ekranu logowania. Innymi słowy, te appki które obsługują logowanie i udostępnianie za pomocą Facebooka, nie uruchomią się jeżeli integrują się w "oficjalny" sposób, a nie samodzielnie.

Takich aplikacji jest dużo. Należą do nich między innymi Spotify, Pinterest, Viber, TikTok i Tinder. Dane telemetryczne wysyłane Facebookowi podczas awarii (robi to każda aplikacja z integracją!) wskazują na to, że wywołanie metody updateDeactivatedEvents kończy się niezłapanym błędem, po którym aplikacje nie są w stanie kontynuować pracy. Metoda jest wywoływana podczas inicjalizacji narzędzia.

Spotify i Tinder wyglądają dziś tak (fot. Kamil Dudek)

Facebook wie o sprawie i bada ją. Możliwe, że problem leży po stronie API serwerów. W takiej sytuacji nie będzie trzeba aktualizować tuzinów aplikacji tylko po to, by podbić w nich wersję bibliotek integracji. Jeżeli problem jest głębszy, miliony użytkowników będą musiały wykazać się cierpliwością. Wydania dla systemu Android działają poprawnie, co może wystawiać na tym trudniejszą próbę.

Jak naprawić?

Ponieważ narzędzia integracji startują na samym początku ładowania aplikacji (aby "skonsumować" ekran logowania), możliwe jest ominięcie problemu poprzez uruchomienie aplikacji w trybie samolotowym(!). A potem włączenie łączności z powrotem, ale dopiero gdy aplikacja będzie gotowa do pracy. Ładowanie felernej biblioteki zostanie wtedy bowiem wstrzymane.

Telemetria Facebooka zgłasza błędy (GitHub)

Oczywiście, aplikacje wymagające stałego połączenia muszą poczekać na naprawę problemu. Jednak te oferujące tryb offline da się zmusić do współpracy powyższą metodą. Zdecydowanie nie należy próbować odinstalowywać aplikacji. W przypadku Spotify skończy się to usunięciem muzyki przechowywanej lokalnie. Reinstalacja nie uniemożliwi ponownego zalogowania.

Aktualizacja, godz. 15:30

Biblioteka przestała ulegać awarii i aplikacje wracają do życia, acz startują dłużej. Obyło się bez nowych wersji.