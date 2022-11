Klienci ING Banku Śląskiego muszą uważać na otrzymywane wiadomości e-mail. Bank ostrzega , że ktoś podszywa się pod niego i w spreparowanych komunikatach zachęca do "odblokowania konta" , co rozpoczyna się w fałszywym formularzu.

Jeśli klient nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem i poda swoje dane logowania, w praktyce przekaże je oszustom, którzy w tle zalogują się na autentyczne konto i ukradną pieniądze . Jest to typowy phishing. Nadawca wykorzystuje elementy graficzne w taki sposób, by zmylić odbiorcę e-maila i przekonać go, że ma do czynienia z autentyczną wiadomością z ING.

W rzeczywistości to spreparowana wiadomość, której celem jest nakłonienie do kliknięcia załączonego linku. W tym przypadku został "ukryty" pod napisem Rozpocznij proces na przycisku w treści. Nikt nie zadbał natomiast, by dobrze go sformatować. Z drugiej strony sama wiadomość zawiera polskie znaki diakrytyczne (co jest nietypowe dla tego typu ataku i może odruchowo budzić pewne zaufanie), ale za to sama treść wydaje się być efektem pracy tłumaczenia maszynowego, a nie człowieka.