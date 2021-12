InPost zmienia swoje praktyki. Firma dostosowała się do zastrzeżeń UOKiKu

InPost zdecydował się na dostosowanie do zastrzeżeń UOKiKu i wprowadzenie zmian w dotychczasowych praktykach. Od teraz klienci firmy mogą liczyć na to, że ich paczki nie będą automatycznie przekierowywane do innych paczkomatów. Jeśli wybrany paczkomat będzie przepełniony lub ulegnie awarii, paczka trafi na jeden dzień do tymczasowego paczkomatu, który jest oddalony o maksymalnie 2 kilometry. W przypadku braku jej odebrania w ciągu 24 godzin zostanie ponownie dostarczona do pierwotnego paczkomatu InPost.