Intel ARC Alchemist. Wydajność małego rdzenia poznana

Znany z potwierdzonych przecieków użytkownik Twittera o nicku @momomo_us znalazł w bazie benchmarku SiSoftware Sanda wpis oznaczony jako Intel ARC A380. Wygląda na to, że jest to układ oparty na małym rdzeniu DG2 SOC2, który będzie składał się z 128 jednostek wykonawczych Intela, co daje 1024 jednostek cieniowania FP32.

Ponadto karta będzie miała do dyspozycji 6 GB pamięci GDDR6 , aczkolwiek benchmark wskazuje 4,8 GB. Może to wynikać z tego, że narzędzie jeszcze poprawnie nie rozpoznaje nowości bądź sterowniki wymagają jeszcze poprawy. Tajemnicą pozostaje też szerokość magistrali, ale sporo źródeł wspomniało dotąd o 96 bitach.

Wygląda, że niższa seria będzie miała oznaczenie A5XX, a wyższa być może A7XX, co będzie nawiązaniem do linii procesorów Core. Potwierdzają się też informacje o pociętym układzie 96 blokami wykonawczymi EU, który zapewne trafi wyłącznie do laptopów. Na konkrety musimy poczekać do jutrzejszej konferencji Intela.