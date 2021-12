Nowe mobilne karty Nvidii. Zostały już przetestowane w 3DMark

Warto jednak zaznaczyć, że MX550 będzie miał więcej jednostek CUDA (1024 vs 896) i będzie dalej wykorzystywał rdzeń TU117 używany m.in. do produkcji GTX-ów 1650 / Ti. GPU będzie też występowało z 2 GB pamięci GDDR6. TGP tak samo jak wcześniej będzie zależeć od producenta laptopa, który będzie miał wybór w zakresie 12-25 W.

Z kolei RTX 2050 na pierwszy rzut oka wygląda na przedstawiciela kart z rodziny Turing, a tymczasem jest to układ oparty na architekturze Ampere. Co więcej, RTX 2050 będzie miał na pokładzie więcej jednostek CUDA niż RTX 2060 (2048 vs 1920) i 4 GB pamięci GDDR6 połączonej z rdzeniem poprzez skrajnie wąską 64-bitową magistralę. Układ będzie też charakteryzował się TGP mieszczącym się w zakresie 30-45 W mającym wpływ na taktowanie rdzenia w trybie turbo (zakres od 1155 do 1477 MHz).